नयनतारा अपनी Netflix डॉक्यूमेंट्री को लेकर हुईं ट्रोल, फैंस ने 37 सेकंड की क्लिप पर उठाए सवाल
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 21, 2024
नयनतारा की डॉक्यूमेंट्री 'नयनतारा: बियोंड द फेरीटेल' नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
नयनतारा की ये डॉक्यूमेंट्री लगातार किसी न किसी कॉन्ट्रोवर्सी का हिस्सा बनी हुई है.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल, नयनतारा अपनी डॉक्यूमेंट्री में धनुष की फिल्म 'नानुम राउडी धान' से 3 सेकंड का बीटीएस शामिल करना चाहती थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
मगर धनुष ने इस 3 सेकंड के बीटीएस के लिए भी नयनतारा को मना कर दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
धनुष ने नयनतारा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनकी एनओसी लिए बिना ही डॉक्यूमेंट्री में उनकी फिल्म का बीटीएस शामिल किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
नयनतारा ने धनुष के इस एक्शन पर रिएक्ट करते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने उन्हें खूब सुनाया था.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं नयनतारा की डॉक्यूमेंट्री रिलीज होते ही फैंस ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल, फैंस के मुताबिक नयनतारा ने डॉक्यूमेंट्री में धनुष की फिल्म 'नानुम राउडी धान' का सिर्फ 3 सेकंड का नहीं बल्कि 37 सेकंड का बीटीएस दिखाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
जिसको देखकर कई फैंस ने नयनतारा पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस ने कहा अगर धनुष ने एनओसी देने से इनकार कर दिया था तो फिर नयनतारा ने फिल्म का वीडियो डॉक्यूमेंट्री में कैसे दिखाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस ने नयनतारा से पूछा कि क्या उन्होंने बिना एनओसी के फिल्म का बीटीएस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया है?
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'भूल भूलिया 3' के सारे रिकार्ड्स तोड़ डालेंगी ये Upcoming Horror Comedy फिल्में
अगली वेब स्टोरी देखें.