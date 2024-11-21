नयनतारा अपनी Netflix डॉक्यूमेंट्री को लेकर हुईं ट्रोल, फैंस ने 37 सेकंड की क्लिप पर उठाए सवाल

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Nov 21, 2024

नयनतारा की डॉक्यूमेंट्री 'नयनतारा: बियोंड द फेरीटेल' नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.

नयनतारा की ये डॉक्यूमेंट्री लगातार किसी न किसी कॉन्ट्रोवर्सी का हिस्सा बनी हुई है.

दरअसल, नयनतारा अपनी डॉक्यूमेंट्री में धनुष की फिल्म 'नानुम राउडी धान' से 3 सेकंड का बीटीएस शामिल करना चाहती थीं.

मगर धनुष ने इस 3 सेकंड के बीटीएस के लिए भी नयनतारा को मना कर दिया था.

धनुष ने नयनतारा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनकी एनओसी लिए बिना ही डॉक्यूमेंट्री में उनकी फिल्म का बीटीएस शामिल किया है.

नयनतारा ने धनुष के इस एक्शन पर रिएक्ट करते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने उन्हें खूब सुनाया था.

वहीं नयनतारा की डॉक्यूमेंट्री रिलीज होते ही फैंस ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है.

दरअसल, फैंस के मुताबिक नयनतारा ने डॉक्यूमेंट्री में धनुष की फिल्म 'नानुम राउडी धान' का सिर्फ 3 सेकंड का नहीं बल्कि 37 सेकंड का बीटीएस दिखाया है.

जिसको देखकर कई फैंस ने नयनतारा पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है.

फैंस ने कहा अगर धनुष ने एनओसी देने से इनकार कर दिया था तो फिर नयनतारा ने फिल्म का वीडियो डॉक्यूमेंट्री में कैसे दिखाया है.

फैंस ने नयनतारा से पूछा कि क्या उन्होंने बिना एनओसी के फिल्म का बीटीएस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया है?

