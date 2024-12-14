Nayanthara इस Sixth Generation एक्टर के साथ करेंगी काम, किया खुलासा
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 14, 2024
साउथ की 'लेडी सुपरस्टार' नयनतारा इन दिनों लगातार सुर्खियों में छाई हुई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
नयनतारा ने हाल ही में अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर एक अनाउसमेंट की है.
Source:
Bollywoodlife.com
नयनतारा अपनी आने वाली फिल्म में राइजिंग स्टार कविन के साथ नजर आएंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
साउथ एक्टर कविन फिल्म 'लिफ्ट' और 'दादा' में अपनी दमदार एक्टिंग से काफी पॉपुलर हुए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
नयनतारा और कविन का ये कोलेबोरेशन अपने आप में ही एक चर्चा का विषय बन गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
नयनतारा पहली बार किसी छठी पीढ़ी के एक्टर के साथ काम करने वाली हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
नयनतारा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, 'कविन एक छठी पीढ़ी के एक्टर हैं जिनके साथ मैं काम कर रही हूं.'
Source:
Bollywoodlife.com
नयनतारा ने अपने करियर में पहली पीढ़ी रजनीकांत से लेकर पांचवीं पीढ़ी शिवकार्तिकेयन के साथ काम किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब नयनतारा छठी पीढ़ी के एक्टर कविन के साथ काम करेंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Year Ender 2024: इस साल इन स्टार्स ने किया OTT पर डेब्यू
अगली वेब स्टोरी देखें.