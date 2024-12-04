जब Allu Arjun के हाथ से अवॉर्ड लेने से इस एक्ट्रेस ने किया था इनकार, हुई थी बुरी तरह ट्रोल
| Dec 04, 2024
साउथ एक्ट्रेस नयनतारा इस समय धनुष के साथ एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी में फंसी हुई हैं.
नयनतारा और धनुष की कॉन्ट्रोवर्सी साउथ इंडस्ट्री में खूब तहलका मचा रही है.
इंटरनेट पर चल रही इस कॉन्ट्रोवर्सी से नयनतारा और उनके पति विग्नेश शिवन को लोग खूब ट्रोल कर रहे हैं.
इसी दौरान नयनतारा का एक थ्रोबैक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसको लेकर वो फिर से ट्रोलर्स की नजर में आ गई हैं.
दरअसल, नयनतारा और अल्लू अर्जुन का वायरल वीडियो साउथ के एक मशहूर अवॉर्ड शो का है जिसमें वो दोनों स्टेज पर खड़े हैं.
वीडियो में अल्लू अर्जुन के हाथ में अवॉर्ड होता है जो उन्हें नयनतारा को देना है मगर वो उनके हाथ से वो अवॉर्ड नहीं लेना चाहती थीं.
नयनतारा वो अवॉर्ड अपने पति विग्नेश शिवन से लेना चाहती थीं इसलिए उनके पति को स्टेज पर बुलाया जाता है.
अल्लू अर्जुन फिर वो अवॉर्ड विग्नेश शिवन को देते हैं जिसके बाद नयनतारा अवॉर्ड लेती हैं और अपने पति को गले लगा लेती हैं.
इस थ्रोबैक वीडियो को देखकर 'पुष्पा' के फैंस ने नयनतारा पर हल्ला बोल दिया है.
'पुष्पा' के फैंस ने नयनतारा को ट्रोल करते हुए कहा, 'क्या समझती है अपने आप को, यह अल्लू अर्जुन के नाखून के बराबर भी नहीं है.'
