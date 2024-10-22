एंकर से बनीं साउथ की टॉप एक्ट्रेस, अब बॉलीवुड में करती हैं राज
Ankita Kumari
| Oct 22, 2024
एक्ट्रेस नयनतारा साउथ इंडस्ट्री की पॉपुलर हसीनाओं में से एक हैं.
नयनतारा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.
नयनतारा ने साउथ से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री तक हाथ आजमाया है.
नयनतारा ने अपने टैलेंट और एक्टिंग के दम पर कई अवॉर्ड जीते हैं.
नयनतारा ने अपनी करियर की शुरुआत बतौर एंकर से की थी.
19 साल की उम्र में नयनतारा ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा.
2003 में नयनतारा ने अपनी पहली साउथ फिल्म 'मानसिनक्करे' में काम किया.
नयनतारा को रजनीकांत की फिल्म 'चंद्रमुखी' में काम करने के बाद लोकप्रियता मिली.
नयनतारा ने शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' से बॉलीवुड में एंट्री की.
