नयनतारा ने इस एक्टर की वजह से बनाई थी फिल्मों से दूरी

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Nov 19, 2024

साउथ एक्ट्रेस नयनतारा की हाल ही में डॉक्यूमेंट्री 'नयनतारा: बियोंड द फेरीटेल' नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है.

नयनतारा इस डॉक्यूमेंट्री में अपने पुराने रिश्तों को लेकर भी बात करते हुए नजर आ रही हैं.

नयनतारा ने बताया कि उनका पहला रिश्ता पूरी तरह सिर्फ इस भरोसे पर टिका हुआ था कि दूसरा इंसान उनसे प्यार में है.

आपको बता दें, की नयनतारा का फिल्म इंडस्ट्री में आते ही पहला रिश्ता एक्टर और फिल्ममेकर सिलंबरसन के साथ बना था.

नयनतारा और सिलंबरसन के किसिंग सीन से फिल्म 'वल्लवन' रिलीज होते ही फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गई थी.

जिसके बाद वो दोनों साउथ के फेमस कपल बन गए थे मगर कुछ समय बाद ही ये रिश्ता टूट गया था.

नयनतारा ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में बताया कि नागार्जुन के साथ फिल्म 'बॉस' के दौरान ही उनके निजी रिश्तों में दिक्कतें आने लगी थी.

वहीं नयनतारा और प्रभु देवा के रिश्ते की चर्चा भी साउथ इंडस्ट्री में बहुत हुई थी वो उस समय शादीशुदा थे.

मगर प्रभु देवा का अपनी पत्नी लता से तलाक लेना एक बड़ी बाधा थी. जिसके चलते नयनतारा से उनका रिश्ता खत्म हो गया.

जिसके बाद नयनतारा ने फिल्म इंडस्ट्री से समय से पहले ही रिटायरमेंट ले लिया था.

नयनतारा ने प्रभु देवा का जिक्र करते हुए डॉक्यूमेंट्री में बताया, 'यह वो आदमी था जिसने मुझे सिनेमा छोड़ने के लिए कहा था.'

नयनतारा ने आगे बताया, 'ऐसा नहीं था कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था मुझे सिनेमा छोड़ने के लिए कहा गया और मैं इसके लिए तैयार हो गई थी.'

