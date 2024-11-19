नयनतारा के पति विग्नेश शिवन पर बना मीम, की गई इस जानवर से तुलना

विग्नेश बताते हैं कि हमारी लव स्टोरी बिल्कुल भी आसान नहीं है. अगर हमें खाना खाने के लिए बाहर जाना पड़ जाए, तो आपको क्या लगता है हम ऐसा कर पाएंगे? Source: Bollywoodlife.com