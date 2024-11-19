नयनतारा के पति विग्नेश शिवन पर बना मीम, की गई इस जानवर से तुलना

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Nov 19, 2024

एक्ट्रेस नयनतारा साउथ इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है उनकी पॉपुलैरिटी किसी बड़े मेगा स्टार से कम नहीं है.

Source: Bollywoodlife.com

नेटफ्लिक्स पर हाल ही में नयनतारा की डॉक्यूमेंट्री 'नयनतारा: बियोंड द फेरीटेल' रिलीज हुई है जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है.

Source: Bollywoodlife.com

डॉक्यूमेंट्री में नयनतारा और विग्नेश शिवन की लव स्टोरी को भी दिखाया गया है.

Source: Bollywoodlife.com

नयनतारा ने अपने लॉन्गटर्म बॉयफ्रेंड और डायरेक्टर विग्नेश शिवन से 2022 में शादी कर ली थी.

Source: Bollywoodlife.com

विग्नेश बताते हैं कि हमारी लव स्टोरी बिल्कुल भी आसान नहीं है. अगर हमें खाना खाने के लिए बाहर जाना पड़ जाए, तो आपको क्या लगता है हम ऐसा कर पाएंगे?

Source: Bollywoodlife.com

विग्नेश ने आगे कहा, 'क्या आपको लगता है कि तिरुपति में शादी करना इतना आसान होगा? हमारे पास हमेशा चैलेंज आयेंगे और वो हमें टेस्ट करेंगे.'

Source: Bollywoodlife.com

विग्नेश ने शो में बताया कि जब पहली बार नयनतारा और उनका रिश्ता फैंस के सामने आया तो एक मीम बहुत वायरल हुआ था.

Source: Bollywoodlife.com

विग्नेश ने बताया कि उस मीम में ये था कि 'अगर सुंदरता जानवर को चुनती है तो कोई इसे रोक नहीं सकता' मेरी तुलना एक कुत्ते से की गई थी.

Source: Bollywoodlife.com

विग्नेश ने एक और मीम के बारे में बात करते हुए बताया कि, 'नागौर बिरयानी कुत्तों को दी रही है और उस मीम में हम दोनों की तस्वीरें थीं.'

Source: Bollywoodlife.com

विग्नेश ने सवाल करते हुए कहा, जानवर सुंदरता को क्यों नहीं पा सकता? अगर सुंदरता जानवर को चुनती है तो इसमें क्या गलत है?

Source: Bollywoodlife.com

विग्नेश ने आगे कहा, 'लाइफ बहुत ही अन्प्रीडिक्टबल, लाइफ वो है जहां एक बस कंडक्टर सुपरस्टार बन जाता है.'

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: पहले दिन जवान का रिकॉर्ड तोड़ेगी पुष्पा 2, भयंकर कमाई से बनेगी सबसे बड़ी ओपनर फिल्म

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.