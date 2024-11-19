नयनतारा के पति विग्नेश शिवन पर बना मीम, की गई इस जानवर से तुलना
Nov 19, 2024
एक्ट्रेस नयनतारा साउथ इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है उनकी पॉपुलैरिटी किसी बड़े मेगा स्टार से कम नहीं है.
नेटफ्लिक्स पर हाल ही में नयनतारा की डॉक्यूमेंट्री 'नयनतारा: बियोंड द फेरीटेल' रिलीज हुई है जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है.
डॉक्यूमेंट्री में नयनतारा और विग्नेश शिवन की लव स्टोरी को भी दिखाया गया है.
नयनतारा ने अपने लॉन्गटर्म बॉयफ्रेंड और डायरेक्टर विग्नेश शिवन से 2022 में शादी कर ली थी.
विग्नेश बताते हैं कि हमारी लव स्टोरी बिल्कुल भी आसान नहीं है. अगर हमें खाना खाने के लिए बाहर जाना पड़ जाए, तो आपको क्या लगता है हम ऐसा कर पाएंगे?
विग्नेश ने आगे कहा, 'क्या आपको लगता है कि तिरुपति में शादी करना इतना आसान होगा? हमारे पास हमेशा चैलेंज आयेंगे और वो हमें टेस्ट करेंगे.'
विग्नेश ने शो में बताया कि जब पहली बार नयनतारा और उनका रिश्ता फैंस के सामने आया तो एक मीम बहुत वायरल हुआ था.
विग्नेश ने बताया कि उस मीम में ये था कि 'अगर सुंदरता जानवर को चुनती है तो कोई इसे रोक नहीं सकता' मेरी तुलना एक कुत्ते से की गई थी.
विग्नेश ने एक और मीम के बारे में बात करते हुए बताया कि, 'नागौर बिरयानी कुत्तों को दी रही है और उस मीम में हम दोनों की तस्वीरें थीं.'
विग्नेश ने सवाल करते हुए कहा, जानवर सुंदरता को क्यों नहीं पा सकता? अगर सुंदरता जानवर को चुनती है तो इसमें क्या गलत है?
विग्नेश ने आगे कहा, 'लाइफ बहुत ही अन्प्रीडिक्टबल, लाइफ वो है जहां एक बस कंडक्टर सुपरस्टार बन जाता है.'
