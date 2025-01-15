बिन ब्याहे मां बनी थी ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, क्रिकेटर के इश्क में दांव पर लगाया करियर

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Jan 15, 2025

नीना गुप्ता बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, जो लोगों को काफी पसंद है.

नीना ने इंडस्ट्री में शानदार काम किया, लेकिन लोग उनकी लव स्टोरी पर नजर रखते हैं.

फैंस जानते हैं कि नीना गुप्ता क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के प्यार में पागल थीं.

नीना और विवियन का रिश्ता काफी सालों तक चला था.

इसी दौरान नीना गुप्ता शादी से पहले प्रेग्नेंट भी हो गई थीं.

हालांकि, प्रेग्नेंसी के दौरान विवियन और नीना का रिश्ता खत्म हो गया.

विवियन पहले से शादीशुदा थे और इसी वजह से वह नीना संग अपना रिश्ता आगे नहीं बढ़ा पाए थे.

हालांकि, विवियन के कहने पर ही नीना ने बिना शादी के बेटी मसाबा को जन्म दिया.

नीना ने अकेले अपनी बेटी मसाबा की परवरिश की.

हालांकि, नीना ने विवेक मेहरा से शादी कर ली.

आज के समय में नीना अपने पति विवेक के साथ बेहद खुश हैं.

