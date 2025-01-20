'रियल हीरो' की शादी पर फिल्मी स्टार्स ने यूं दी बधाई, जानिये कौन हैं Neeraj Chopra के फेवरेट एक्टर
Masummba Chaurasia
| Jan 20, 2025
गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने हिमानी मोर से शादी रचा ली है.
19 जनवरी को नीरज ने इंस्टाग्राम पर शादी की फोटोज शेयर कर सभी को चौंका दिया.
गोल्डन बॉय जैवलिन थ्रोअर ने चुपके से परिवारवालों के साथ हिमानी के गले में मंगलसूत्र बांधकर उन्हें अपना बना लिया है.
नीरज चोपड़ा की पत्नी टेनिस की कोचिंग देती हैं, साथ ही हिमानी टेनिस खेलती भी हैं.
नीरज की शादी पर कुछ स्टार्स ने उन्हें बधाई भी दी है, वहीं फैंस उनकी शादी को फिल्मीस्टाइल वाली बता रहे हैं.
बता दें, नीरज चोपड़ा की बायोपिक बनने की भी चर्चा है, जिसपर उन्होंने बताया कि वो अपनी बायोपिक में इस स्टार को देखना चाहते हैं.
नीरज ने एक बार बातचीत के दौरान खुद बताया था, कि वो रणदीप हुड्डा को अपनी बायोपिक में देखना चाहते हैं.
उनका कहना था कि रणदीप उनके फेवरेट एक्टर हैं, और वो उन्हें ही अपनी बायोपिक में देखना चाहते हैं.
उन्होंने कहा था, कि वो हरियाणा से हैं, और अच्छी हरियाणवी बोल सकेंगे. फिलहाल, फिल्म कब बनेगी, इस पर अभी कोई अपडेट नहीं आया है.
