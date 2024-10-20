ऋषि कपूर की मौत के बाद कांप जाती थीं नीतू कपूर, सताता था इस बात का डर
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 20, 2024
लेट एक्टर ऋषि कपूर का साल 2022 में लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया था उनकी फैमिली अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस नीतू कपूर और उनकी बेटी रिद्धिमा कपूर ने हाल ही में बॉलीवुड वाइव्स और फेबल्यूस लाइव्स के साथ एक इंटरव्यू किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
नीतू कपूर और रिद्धिमा कपूर ने बताया कि लेट एक्टर ऋषि कपूर के जाने के बाद हमारे लिए उस दुख से निकलना बहुत ही मुश्किल था.
Source:
Bollywoodlife.com
नीतू कपूर ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि लेट ऋषि कपूर के जाने के बाद वो काम पर वापस लौटने के लिए तैयार नहीं थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
नीतू कपूर ने कहा 'मुझे डर था कि लेट ऋषि कपूर के जाने के बाद अगर वो काम पर लौटीं तो फैंस उन्हें ट्रोल करेंगें'.
Source:
Bollywoodlife.com
नीतू कपूर ने रिद्धिमा कपूर की ओर इशारा करते हुए कहा 'कि तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैं तैयार नहीं थी काम के लिए, मगर तुमने और रणबीर ने मुझे हौसला दिया है'.
Source:
Bollywoodlife.com
नीतू कपूर ने कहा फिर उन्होंने एक शो के साथ -साथ कई ऐड शूट्स भी किए हैं. मगर वो शो पर जाने से पहले खुद को काफी पुश करती थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
नीतू ने बताया कि उन्होंने इन सब के बीच खुद के लिए भी समय निकला है और उन्होंने इस साल अपने वेल बीइंग के लिए भी काम किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
नीतू ने कहा 'अगर मैं घर बैठ जातीं और कुछ काम नहीं करती तो पागल हो जाती,मगर अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं '.
Source:
Bollywoodlife.com
रिद्धिमा कपूर ने बताया 'मैं अभी भी इस सदमे से बाहर नहीं निकली हूं और मैं इस बारे में बात करने से बचती हूं मगर मैं इस बात को दिखाना नहीं चाहती हूं'.
Source:
Bollywoodlife.com
रिद्धिमा कपूर ने बताया कि 'जब मेरे पिता का निधन हुआ तब हम कभी भी एक दूसरे को अपना दुख नहीं दिखाते थे हम कमरे में जाकर अकेले रोते थे'.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: करवा चौथ पर लें जाह्नवी कपूर के साड़ी कलेक्शन से मदद
अगली वेब स्टोरी देखें.