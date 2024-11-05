'तो वो खुद को मार..', तो इस वजह से रिद्धिमा कपूर ने नहीं किया फिल्मों में काम

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Nov 05, 2024

नीतू कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर ने हाल में नेटफ्लिक्स के शो 'फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स' में डेब्यू किया है.

रिद्धिमा कपूर के भाई रणवीर कपूर कई साल पहले ही फिल्मों में डेब्यू कर चुके हैं.

मगर रिद्धिमा कपूर ने बॉलीवुड की सबसे बड़ी फैमिली का पार्ट होते हुए भी कभी फिल्मों में काम नहीं किया है.

नीतू कपूर ने हाल ही इस बात से पर्दा उठाया है कि आखिर क्यों रिद्धिमा कपूर ने कभी फिल्मों में काम नहीं किया?

नीतू कपूर ने रिद्धिमा के इस फैसले के बारे में ऑटोबायोग्राफी 'खुल्लम खुल्ला: ऋषि कपूर अनसेंसर्ड' में बताया है.

नीतू ने बताया कि रिद्धिमा अगर कभी अपने पापा को बताती भी की वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है 'तो वो खुद को मार लेते'

नीतू ने कहा रिद्धिमा के पास वो हुनर है कि वो एक्ट्रेस बन सके मगर उसने कभी ये जाहिर नहीं किया क्योंकि वो जानती थी उसके पापा कभी नहीं मानेंगे.

नीतू ने आगे कहा वो एक बहुत ही टैलेंटेड और ब्यूटीफुल लड़की है. वो नकल भी अच्छी कर लेती है वो किसी भी एक्ट्रेस को टक्कर दे सकती है.

मगर रिद्धिमा जब बच्ची थी तभी से वो ये जानती थी कि अगर वो एक्ट्रेस बनना तय करेगी तो उसके पापा को कितना बुरा लगेगा.

नीतू ने कहा वो एक्ट्रेसेस के बारे में बुरा नहीं सोचते थे ना ही फिल्मों में काम करने को बुरा मानते थे.

नीतू कपूर ने कहा ऋषि जी बस अपनी फैमिली को लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव थे.

रिद्धिमा अपने पापा को अच्छे से समझती थी इसलिए उसने उनके मन की शांति के लिए फिल्मों में काम करने के लिए कभी भी ट्राई नहीं किया.

