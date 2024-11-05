'तो वो खुद को मार..', तो इस वजह से रिद्धिमा कपूर ने नहीं किया फिल्मों में काम
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 05, 2024
नीतू कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर ने हाल में नेटफ्लिक्स के शो 'फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स' में डेब्यू किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
रिद्धिमा कपूर के भाई रणवीर कपूर कई साल पहले ही फिल्मों में डेब्यू कर चुके हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मगर रिद्धिमा कपूर ने बॉलीवुड की सबसे बड़ी फैमिली का पार्ट होते हुए भी कभी फिल्मों में काम नहीं किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
नीतू कपूर ने हाल ही इस बात से पर्दा उठाया है कि आखिर क्यों रिद्धिमा कपूर ने कभी फिल्मों में काम नहीं किया?
Source:
Bollywoodlife.com
नीतू कपूर ने रिद्धिमा के इस फैसले के बारे में ऑटोबायोग्राफी 'खुल्लम खुल्ला: ऋषि कपूर अनसेंसर्ड' में बताया है.
Source:
Bollywoodlife.com
नीतू ने बताया कि रिद्धिमा अगर कभी अपने पापा को बताती भी की वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है 'तो वो खुद को मार लेते'
Source:
Bollywoodlife.com
नीतू ने कहा रिद्धिमा के पास वो हुनर है कि वो एक्ट्रेस बन सके मगर उसने कभी ये जाहिर नहीं किया क्योंकि वो जानती थी उसके पापा कभी नहीं मानेंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
नीतू ने आगे कहा वो एक बहुत ही टैलेंटेड और ब्यूटीफुल लड़की है. वो नकल भी अच्छी कर लेती है वो किसी भी एक्ट्रेस को टक्कर दे सकती है.
Source:
Bollywoodlife.com
मगर रिद्धिमा जब बच्ची थी तभी से वो ये जानती थी कि अगर वो एक्ट्रेस बनना तय करेगी तो उसके पापा को कितना बुरा लगेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
नीतू ने कहा वो एक्ट्रेसेस के बारे में बुरा नहीं सोचते थे ना ही फिल्मों में काम करने को बुरा मानते थे.
Source:
Bollywoodlife.com
नीतू कपूर ने कहा ऋषि जी बस अपनी फैमिली को लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव थे.
Source:
Bollywoodlife.com
रिद्धिमा अपने पापा को अच्छे से समझती थी इसलिए उसने उनके मन की शांति के लिए फिल्मों में काम करने के लिए कभी भी ट्राई नहीं किया.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: ट्रेडिशनल आउटफिट में कमाल लगती हैं 53 साल की तब्बू
अगली वेब स्टोरी देखें.