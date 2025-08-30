इस हसीना ने पति संग की मस्ती, बोल्ड फोटोज देख फैंस हुए मदहोश

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Aug 30, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा भसीन ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींचा है.

नेहा धूपिया ने समंदर के अंदर मस्ती करते हुए अपनी झलक अपने तमाम चाहने वाले फैंस को दिखाई है.

एक्ट्रेस ने बिकिनी पहनकर कैमरे के सामने पोज दिए हैं. उनकी अदाएं फैंस को खूब पसंद आ रही हैं.

नेहा धूपिया की ये ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर होते ही तेजी से वायरल हो गईं.

नेहा धूपिया के बोल्ड अंदाज पर फैंस फिदा हो रहे हैं और कमेंट सेक्शन में प्यार बरसा रहे हैं.

नेहा धूपिया के साथ उनके पति और बॉलीवुड एक्टर अंगद बेदी भी नजर आए. इस कपल ने साथ में फोटो क्लिक करवाई.

एक्ट्रेस और अंगद बेदी ने एक साथ सेल्फी भी ली. इस कपल की जोड़ी फैंस का अक्सर दिल जीत लेती है.

