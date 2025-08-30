इस हसीना ने पति संग की मस्ती, बोल्ड फोटोज देख फैंस हुए मदहोश
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 30, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा भसीन ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींचा है.
Source:
Bollywoodlife.com
नेहा धूपिया ने समंदर के अंदर मस्ती करते हुए अपनी झलक अपने तमाम चाहने वाले फैंस को दिखाई है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने बिकिनी पहनकर कैमरे के सामने पोज दिए हैं. उनकी अदाएं फैंस को खूब पसंद आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
नेहा धूपिया की ये ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर होते ही तेजी से वायरल हो गईं.
Source:
Bollywoodlife.com
नेहा धूपिया के बोल्ड अंदाज पर फैंस फिदा हो रहे हैं और कमेंट सेक्शन में प्यार बरसा रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
नेहा धूपिया के साथ उनके पति और बॉलीवुड एक्टर अंगद बेदी भी नजर आए. इस कपल ने साथ में फोटो क्लिक करवाई.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस और अंगद बेदी ने एक साथ सेल्फी भी ली. इस कपल की जोड़ी फैंस का अक्सर दिल जीत लेती है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'रामायण' की 'मंदोदरी' का ग्लैम अंदाज! मालदीव में वेकेशन मोड में बिखेरा हुस्न का जलवा
अगली वेब स्टोरी देखें.