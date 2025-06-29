भोजपुरी एक्ट्रेस ने दिखाई बोल्ड अदाएं, फोटोज देख फैंस बोले- 'गोवा का...'
Shashikant Mishra
| Jun 29, 2025
भोजपुरी एक्ट्रेस नेहा मलिक अपनी ग्लैमरस अदाओं के चलते सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं.
नेहा मलिक ने एक बार फिर अपने फोटोशूट की झलक अपने तमाम चाहने वाले फैंस को दिखाई है.
नेहा मलिक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें वह समंदर किनारे नजर आ रही हैं.
नेहा मलिक गोवा में समंदर किनारे एक से बढ़कर एक बोल्ड पोज देते नजर आ रही हैं.
नेहा मलिक ने फोटोशूट के दौरान अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट का मौका नहीं जाने दिया.
भोजपुरी एक्ट्रेस को देखकर फैंस आहें भर रहे हैं और प्यारे रिएक्शन दे रहे हैं.
एक फैन ने लिखा है, 'क्या खूबसूरती है.' एक फैन ने लिखा है, 'गोवा का तापमान बढ़ाकर ही मानोगी.'
