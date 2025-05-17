कान्स में पहुंची भोजपुरी की इस हसीना ने समंदर किनारे फ्लॉन्ट किया फिगर

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | May 17, 2025

कान्स 2025 इन दिनों दुनियाभर में छाया हुआ है. भारत की तमाम हसीनाएं कान्स में शामिल हो रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

भोजपुरी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस नेहा मलिक भी कान्स में शामिल होने के लिए पहुंची हैं.

Source: Bollywoodlife.com

नेहा मलिक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींचा है.

Source: Bollywoodlife.com

नेहा मलिक ने पैंट सूट पहना है और उन्होंने ब्लेजर को एक डीपनेक ब्रालेट के साथ पेयर किया है.

Source: Bollywoodlife.com

नेहा मलिक ने इस आउटफिट में समंदर किनारे अपना क्लीवेज जमकर फ्लॉन्ट किया है.

Source: Bollywoodlife.com

नेहा मलिक की बोल्ड अदाओं वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

नेहा मलिक के फैंस उनका दीदार करके आहें भर रहे हैं और प्यारे कमेंट भी कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: अपनी मां श्वेता को 'कंजूस' बताकर पलक तिवारी ने दिखाया स्वैग

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.