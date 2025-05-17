कान्स में पहुंची भोजपुरी की इस हसीना ने समंदर किनारे फ्लॉन्ट किया फिगर
Shashikant Mishra
| May 17, 2025
कान्स 2025 इन दिनों दुनियाभर में छाया हुआ है. भारत की तमाम हसीनाएं कान्स में शामिल हो रही हैं.
भोजपुरी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस नेहा मलिक भी कान्स में शामिल होने के लिए पहुंची हैं.
नेहा मलिक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींचा है.
नेहा मलिक ने पैंट सूट पहना है और उन्होंने ब्लेजर को एक डीपनेक ब्रालेट के साथ पेयर किया है.
नेहा मलिक ने इस आउटफिट में समंदर किनारे अपना क्लीवेज जमकर फ्लॉन्ट किया है.
नेहा मलिक की बोल्ड अदाओं वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
नेहा मलिक के फैंस उनका दीदार करके आहें भर रहे हैं और प्यारे कमेंट भी कर रहे हैं.
