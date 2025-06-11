व्हाइट ड्रेस में नेहा मलिक ने ढाया कहर, तस्वीरें देख धड़क उठा फैंस का दिल, कहा- 'मेरी...'

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jun 11, 2025

भोजपुरी एक्ट्रेस नेहा मलिक आए दिन अपनी तस्वीरों को लेकर सुर्खियों में छाई रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस बीच एक्ट्रेस ने व्हाइट ऑफ शोल्डर गाउन में कुछ ग्लैमरस फोटोज शेयर की, जो सोशल मीडिया पर धूम मचा रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

नेहा के इस डैशिंग लुक और शानदार हेयरस्टाइल ने सोशल मीडिया पर खूब वाहवाही बटोरी रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

ड्रेस के साथ एक्ट्रेस ने गले में बेहद खूबसूरत नेकलेस भी पहना हुआ था, जो उनके लुक को और भी ज्यादा स्टनिंग बना रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

फोटोज में एक्ट्रेस अपने कातिलाना पोज से फैंस को अपना दीवाना बना रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं एक पिक्चर्स में वह अपनी मां के साथ नजर आ रही हैं, जिसमें दोनों की खास बॉन्डिंग साफ-साफ देखने को मिल रही है.

Source: Bollywoodlife.com

इन तस्वीरों पर यूजर्स जमकर प्यार लुटा रहे हैं. एक ने लिखा, 'बार्बी डॉल', दूसरे ने लिखा, 'आंखें हॉट हैं या दिल?'

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि, सोशल मीडिया पर नेहा के 3.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वह इन दिनों अपनी तस्वीरों की वजह से छाई हुईं हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Bigg Boss 19 में कदम रखेगी टीवी की ये बहू, घर में खूब होगा ड्रामा

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.