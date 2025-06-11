व्हाइट ड्रेस में नेहा मलिक ने ढाया कहर, तस्वीरें देख धड़क उठा फैंस का दिल, कहा- 'मेरी...'
Sadhna Mishra
| Jun 11, 2025
भोजपुरी एक्ट्रेस नेहा मलिक आए दिन अपनी तस्वीरों को लेकर सुर्खियों में छाई रहती हैं.
इस बीच एक्ट्रेस ने व्हाइट ऑफ शोल्डर गाउन में कुछ ग्लैमरस फोटोज शेयर की, जो सोशल मीडिया पर धूम मचा रही हैं.
नेहा के इस डैशिंग लुक और शानदार हेयरस्टाइल ने सोशल मीडिया पर खूब वाहवाही बटोरी रही हैं.
ड्रेस के साथ एक्ट्रेस ने गले में बेहद खूबसूरत नेकलेस भी पहना हुआ था, जो उनके लुक को और भी ज्यादा स्टनिंग बना रहा है.
फोटोज में एक्ट्रेस अपने कातिलाना पोज से फैंस को अपना दीवाना बना रही हैं.
वहीं एक पिक्चर्स में वह अपनी मां के साथ नजर आ रही हैं, जिसमें दोनों की खास बॉन्डिंग साफ-साफ देखने को मिल रही है.
इन तस्वीरों पर यूजर्स जमकर प्यार लुटा रहे हैं. एक ने लिखा, 'बार्बी डॉल', दूसरे ने लिखा, 'आंखें हॉट हैं या दिल?'
बता दें कि, सोशल मीडिया पर नेहा के 3.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वह इन दिनों अपनी तस्वीरों की वजह से छाई हुईं हैं.
