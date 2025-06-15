शोबिज छोड़ने के बाद कहां हैं 'बालिका वधू' की 'गहना', अब कैसी है टीवी एक्ट्रेस की लाइफ?

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jun 14, 2025

'बालिक वधू' और 'डोली अरमानों' की जैसे सीरियल्स से नाम कमा चुकी नेहा मर्दा एक बार फिर से पर्दे पर वापसी करने वाली हैं.

हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि, वह शादी और मां बनने के बाद शोबिज छोड़ चुकी थीं.

प्रेग्नेंसी फेज के दौरान एक्ट्रेस ने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, लेकिन अब वह एक बार फिर से कमबैक करने वाली हैं.

एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह बिजनेसवुमन बनेंगी उन्हें आज भी 10 से 12 वाली जॉब ही पसंद है.

नेहा ने कहा कि मैं एक्टर ही हूं और मुझे वही पसंद है. नेहा का मानना ​​है कि एक्टिंग में सीखना और एक्सप्रेशन करना एक अलग तरह का मजा है.

बता दें कि, लंबे समय तक एक्टिंग में काम करने के बाद अब उन्होंने ब्यूटी फील्ड में कदम रख दिया है.

हालांकि, उन्होंने अपने फैंस से वादा किया कि वह जल्द ही एक अच्छी खबर के साथ टीवी पर वापसी करेंगी.

बता दें कि नेहा ने 'बालिका वधू' की गहना के रूप में घर-घर में अपनी खास पहचान बनाई है.

