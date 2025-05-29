नेहा शर्मा की बिकिनी फोटोज से मचा तहलका, बोल्डनेस में दिशा पटानी को दी टक्कर

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | May 28, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेश नेहा शर्मा सबसे खूबसूरत एक्ट्रसेस में से एक हैं.

उन्होंने कई हिंदी फिलोमं में काम किया है, दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है.

एक्ट्रेस ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साउथ की फिल्मों से की थी.

नेहा शर्मा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहतीं हैं, उनके इंस्टाग्राम पर लाखों में फॉलोअर्स हैं.

एक्ट्रेस अपने फैंस के साथ अपनी लाइफ से जुड़े पल अकसर शेयर करती रहती हैं.

उनका बिकिनी फोटोशूट भी फैंस को काफी पसंद आता है.

इस फोटो में एक्ट्रेस व्हाइट बिकिनी में बेहद हॉट नजर आ रहीं हैं.

इस बिकिनी में एक्ट्रैस काफी बोल्ड और अट्रैक्टिव दिख रही हैं.

इस फोटो में एक्ट्रेस डार्क मोनोकिनी परफेक्ट कर्व फिगर फ्लॉन्ट कर रहीं हैं.

