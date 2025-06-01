शॉर्ट शाइनिंग ड्रेस पहन एफिल टॉवर के सामने इठलाई नेहा मलिक, दिखाई पेरिस नाइट की झलक
Sadhna Mishra
| Jun 01, 2025
भोजपुरी एक्ट्रेस नेहा मलिका इन दिनों पेरिस में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं.
इसी बीच एक्ट्रेस ने अब अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से फैंस के होश उड़ा दिए हैं.
नेहा मलिक ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ बेहद ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं.
इन तस्वीरों में नेहा नीले रंग की शाइनिंग शॉर्ट ड्रेस में कहर ढाती नजर आ रही है.
यह पूरा फोटोशूट पेरिस की खूबसूरत रातों में एफिल टावर के सामने किया गया है.
नेहा के पीछे चमकता एफिल टावर इन तस्वीरों को और भी ड्रीमी लुक दे रहा है.
तस्वीरों के साथ नेहा ने लिखा, 'पेरिस की रातों और एफिल की ऊंचाइयों पर राइट स्वाइप करें..'
नेहा मलिक के इंस्टाग्राम पर 4 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं जो उनकी हर पोस्ट पर दीवाने हो जाते हैं.
