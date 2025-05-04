कातिल अदाएं और लाल लिबास, निया शर्मा ने रेड ड्रेस में गिराई बिजलियां, हर पोज पर फिदा हुए फैंस
| May 04, 2025
टीवी की बोल्ड और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस निया शर्मा ने एक बार फिर अपने लेटेस्ट लुक से इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है.
निया ने अब रेड ड्रेस में कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसमें उनका हुस्न देख फैंस मदहोश हुए जा रहे हैं.
डीप नेक और फिगर-हगिंग आउटफिट में निया का कॉन्फिडेंस, स्टाइल और एक्सप्रेशन्स देखकर हर कोई दिल हार रहा है.
इंस्टाग्राम पर शेयर की गई फोटोज में निया अपने हर पोज और अदाओं से फैंस के होश उड़ा रही हैं.
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए निया ने कैप्शन में लिखा, 'रेड हॉट मिर्च, फ्लेक्स, स्मोकी फ्लेवर और थोड़ा सा पेस्टो सॉस...'
एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'तेज लहरें, गोल्ड चेन, गुलाब और मेरा ब्रॉन्ज्ड (धूप में तपा हुआ) चेहरा...'
जैसे ही निया की ये तस्वीरें सामने आई फैंस ने कमेंट्स की बौछार ही लगा दी.
फैंस कमेंट्स में उन्हें 'रेड हॉट क्वीन' और 'फायर गर्ल' तो कोई 'लाल परी' कहकर तारीफ कर रहे हैं.
उनका मिनिमल मेकअप और ओपन हेयरस्टाइल लुक को और भी ग्लैमरस बना रहा है.
स्टाइल, हॉटनेस और अटिट्यूड में निया एक बार फिर ट्रेंडिंग लिस्ट में टॉप पर हैं.
