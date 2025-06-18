Tv की आदर्श बहुओं ने OTT पर तोड़ी सारी सीमाएं, दिए ऐसे बोल्ड सीन जिसे देख उड़ गई फैंस की नींद
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 17, 2025
टीवी पर संस्कारी बहू के किरदार में नजर आने वाली निया शर्मा ने वेब सीरीज 'जमाई राजा 2.0' में बोल्ड सीन्स से फैंस को चौंका दिया था.
रिद्धि डोगरा ने वेब सीरीज 'द मैरिड वुमन' में फीमेल को-स्टार के साथ इंटिमेट सीन देकर सबको चौंका दिया.
आदर्श बहू के किरदार से मशहूर दिव्यांका त्रिपाठी ने 'कोल्ड लस्सी और चिकन मसाला' में जबरदस्त किस सीन देकर सुर्खियां बटोरीं.
त्रिधा चौधरी ने 'आश्रम' और दूसरी वेब सीरीज में अपने बोल्ड कंटेंट से सबका ध्यान खींचा.
सुरभि ज्योति ने 'तन्हाइयां' में अपने को-स्टार के साथ रोमांटिक और बोल्ड सीन कर फैंस को दीवाना बना दिया.
शमा सिकंदर ने वेब सीरीज 'माया' में इतना बोल्ड अंदाज दिखाया कि लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाए.
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' से सबकी चहेती बनीं हिना खान ने भी 'डैमेज्ड 2' में बोल्डनेस की सारी हदें पार कर दी थीं.
संजीदा शेख ने ओटीटी की दुनिया में बोल्डनेस का तड़का लगाते हुए कई वेब सीरीज में हॉट सीन दिए हैं.
