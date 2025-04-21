बैकलेस चोली में निया शर्मा ने कराया हुस्न का दीदार, तस्वीरें देख फैंस बोले- 'ब्लाउज कहां है?'

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Apr 21, 2025

टीवी की सबसे बोल्ड और स्टाइलिश एक्ट्रेसेसे की लिस्ट में निया शर्मा का नाम भी शामिल है, जो अक्सर अपने बोल्ड फोटोज से इंटरनेट पर आग लगाती रहती हैं.

अपने ग्लैमरस लुक और बेबाक अंदाज के लिए निया हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. यही वजह है कि उनकी तस्वीरें मिनटों में वायरल हो जाती हैं.

निया शर्मा अपने फैशन सेंस से हर बार ट्रेंड सेट करती हैं और फैंस को दीवाना बना देती हैं.

इसी बीच एक्ट्रेस की लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें वह अपने हु्स्न और खूबसूरीत का दीदार कराती नजर आ रही हैं.

निया ने हाल ही में पीले लहंगे और बैकलेस चोली के साथ कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की हैं.

इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में एक सवाल किया, 'वो बिंदी वाली लड़की.'

एक्ट्रेस के इस सवाल पर लिखा, 'और कौन वो तो तुम ही हो.' वहीं कई सारे यूजर्स ने एक्ट्रेस की जमकर तारीफ की.

इसी बीच एक यूजर ने लिखा, 'ब्लाउज कहां है?' दरअसल, निया ने इन तस्वीरों में बैकलेस ब्लाउज पहना हुआ है.

निया का ये लहंगा चोली वाला लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस को भी खूब भा रहा है.

