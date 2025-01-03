आखिर क्यों Shah Rukh Khan की इस फिल्म के दौरान हुआ था Karan Johar और Nikhil Advani के बीच झगड़ा? जानिए वजह
शाहरुख खान की फिल्म 'कल हो ना हो' ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी.
फिल्म 'कल हो ना हो' में शाहरुख खान के साथ प्रीति जिंटा और सैफ अली खान नजर आए थे.
फिल्म 'कल हो ना' को ऑडियंस की डिमांड पर हाल ही में थिएटर में री- रिलीज किया गया था.
लेकिन इस फिल्म की सफलता के बाद डायरेक्टर करण जौहर और निखिल आडवाणी के बीच कहासुनी हो गई थी.
निखिल आडवाणी ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया है.
निखिल आडवाणी ने बताया कि फिल्म की सफलता के बाद सभी इसका क्रेडिट धर्मा प्रोडक्शन को दे रहे थे.
निखिल ने कहा इस फिल्म के लिए उन्हें कोई भी श्रेय नहीं दिया जा रहा था और करण को लगा कि मुझे ज्यादा क्रेडिट दिया जा रहा है.
निखिल आडवाणी ने बताया कि हम दोनों ही अपने आस- पास के लोगों से प्रभावित हो गए थे.
हालांकि अब निखिल आडवाणी और करण जौहर की फिर से अच्छी दोस्ती हो गई है और वो दोनों पुरानी बातों को भूला चुके है.
