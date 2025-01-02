Shah Rukh Khan की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए बजट से 30 करोड़ ज्यादा हुए थे खर्च, Crew को घुमाया था Egypt
Bollywood Staff
Jan 02, 2025
शाहरुख खान की इस सुपरहिट फिल्म के लिए बजट से ज्यादा खर्च किया गया था.
हम इस रिपोर्ट में शाहरुख खान की फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' की बात कर रहे हैं.
शाहरुख खान की फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी.
लेकिन इस फिल्म का खर्च उठाने में प्रोड्यूसर की जेब खाली हो गई थी.
निखिल अडवाणी ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया है.
निखिल अडवाणी ने बताया कि शाहरुख खान की इस फिल्म के लिए 52 लोगों को इजिप्ट में गाने की शूटिंग के लिए भेजा गया था.
निखिल अडवाणी ने बताया वहां सभी क्रू मेंबर पर खूब खर्च किया गया था.
लेकिन जब बाद में बजट जोड़ा गया तो पता चला एक कि एक सेट का खर्चा ही पूरी फिल्म के बजट से ज्यादा है.
लेकिन उसके बाद भी प्रोड्यूसर ने पूरी टीम का हौंसला बढ़ाया और फिल्म की शूटिंग जारी रखी थी.
निखिल अडवाणी ने बताया फिल्म की शूटिंग के अंत में यह बजट 54 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था.
