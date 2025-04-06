निक्की तंबोली साड़ी में कर्वी फिगर फ्लॉन्ट कर बोलीं- 'नाजुक बदन...'
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 06, 2025
एक्ट्रेस निक्की तंबोली फिल्मों और रियलिटी शोज नजर आते हैं. वह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
निक्की तंबोली एक से बढ़कर एक फोटोशूट करवाती हैं. इसके बाद तस्वीरें शेयर करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
निक्की तंबोली ने एक बार फिर फोटोशूट करवाया है. इस बार उन्होंने साड़ी पहनकर पोज दिए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
निक्की तंबोली ने साड़ी पहनकर भी अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करने का मौका नहीं छोड़ा.
Source:
Bollywoodlife.com
निक्की तंबोली की तस्वीरों के साथ लिखा है, 'नाजुक बदन हिरनी हूं मैं.'
Source:
Bollywoodlife.com
निक्की तंबोली की तस्वीरों को फैंस पसंद कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
निक्की तंबोली को लेकर एक फैन ने लिखा है, 'क्या अदाए हैं.' एक फैन ने लिखा है, 'उफ्फ ये अदा.'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: सारे के-ड्रामा लवर्स का सपना जी रही है टीवी की ये 'नागिन'
अगली वेब स्टोरी देखें.