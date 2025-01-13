कमर से लटकती जींस और व्हाइट क्रॉप टॉप, निक्की तंबोली की हॉट फोटोस देख फैंस मदहोश
Masummba Chaurasia
| Jan 13, 2025
निक्की तंबोली ने अपनी हॉट तस्वीरों से एक बार फिर से सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है.
निक्की ने अपने इंस्टाग्राम पर लेटेस्ट फोटोस शेयर की हैं, जिसमें वे बेहद हॉट और सिजलिंग लग रहीं हैं.
इन तस्वीरों में निक्की ने व्हाइट क्रॉप टॉप और लटकती ब्लू डेनिम जींस को कैरी किया हुआ है.
निक्की का यह बोल्ड और स्टाइलिश लुक उनके फैंस को खूब भा रहा है. उन्हें भर-भरकर फैंस कमेंट कर रहे हैं.
खुले बाल, परफेक्ट, फिगर, शानदार मेकअप, बेहतरीन पोज के साथ निक्की ने ग्लैमर का तड़का लगाया है.
निक्की की इन फोटोस को अभीतक 1 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहीं हैं.
निक्की की फोटोस पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं, कोई उन्हें 'क्वीन' कह रहा है, तो कोई उनके लुक की तुलना हॉलीवुड एक्ट्रेसेस से कर रहा है.
निक्की का यही बोल्ड अंदाज उन्हें सोशल मीडिया पर सेंसेशन बनाता है, जिसको लेकर वो अकसर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरतीं हैं.
