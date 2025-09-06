निक्की तंबोली बॉयफ्रेंड संग हुईं रोमांटिक, फोटोज शेयर कर लिखा- 'इन आंखों...'
Shashikant Mishra
Sep 06, 2025
एक्ट्रेस निक्की तंबोली का ग्लैमरस अंदाज अक्सर देखने को मिलता है. वह कई बार बॉयफ्रेंड संग तस्वीरें भी शेयर करती हैं.
निक्की तंबोली ने एक बार फिर बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल के साथ की रोमांटिक फोटोज शेयर की हैं.
निक्की तंबोली और अरबाज पटेल ने कैमरे के सामने काफी प्यारा पोज दिया है जो फैंस को पसंद आ रहा है.
निक्की तंबोली ने अरबाज पटेल के साथ अपनी तस्वीरों को साथ लिखा है, 'इन आंखों में तुम हो.'
निक्की तंबोली की अरबाज पटेल के साथ प्यारी केमिस्ट्री है. इसका अंदाजा उनकी तस्वीरों से लग जाता है.
एक्ट्रेस अक्सर बॉयफ्रेंड के साथ कोजी होते हुए अपनी झलक सोशल मीडिया पर दिखाती रहती हैं.
निक्की तंबोली और अरबाज पटेल की तस्वीरें तेजी से वायरल होती हैं और फैंस उन पर कमेंट करते हैं.
