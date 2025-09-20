निक्की तंबोली ने शेयर की बोल्ड फोटोज, लोग बोले- 'अरबाज की...'
Shashikant Mishra
| Sep 20, 2025
छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे पर काम करने वाली निक्की तंबोली अपनी बोल्ड अदाओं के लिए जानी जाती हैं.
एक्ट्रेस निक्की तंबोली सोशल मीडिया पर अक्सर अपने बोल्ड फोटोशूट की झलक दिखाती रहती हैं.
निक्की तंबोली ने अब जींस और ब्रालेट पहनकर कैमरे के सामने एक से बढ़कर एक बोल्ड पोज दिए हैं.
निक्की तंबोली ने अपनी फोटोज शेयर कर अपने तमाम चाहने वाले फैंस का दिल धड़काया है.
निक्की तंबोली का ग्लैमरस अंदाज फैंस को पसंद आ रहा है और वह प्यारे कमेंट कर रहे हैं.
एक्ट्रेस के लिए एक फैन ने लिखा है, 'अरबाज की क्या किस्मत है.' एक यूजर ने लिखा है, 'बहुत ही खूबसूरत.'
निक्की तंबोली काफी समय से अरबाज पटेल को डेट कर रही हैं. दोनों की प्यारी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं.
