निक्की तंबोली ने बॉयफ्रेंड संग दिए सिजलिंग पोज, फैंस- 'ये जोड़ी तो...'
Shashikant Mishra
| May 12, 2025
एक्ट्रेस निक्की तंबोली सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं. वह आए दिन अपने फटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं.
निक्की तंबोली अक्सर अपने बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल के साथ रोमांटिक होती नजर आती हैं. इसकी झलक फैंस को दिखाती हैं.
निक्की तंबोली ने एक बार फिर अरबाज पटेल के साथ फोटोशूट करवाया है और तस्वीरें इंस्टग्राम पर शेयर की हैं.
निक्की तंबोली और अरबाज पटेल शॉवर के नीचे रोमांस करते नजर आ रहे हैं. दोनों का अंदाज फैंस का ध्यान खींच रहा है.
अरबाज पटेल की बाहों में निक्की तंबोली ने एक से बढ़कर एक पोज दिए हैं. उनकी बोल्ड अदाएं वाली तस्वीरें वायरल हो रही हैं.
निक्की तंबोली ने एक बार फिर अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट किया है. वहीं, दोनों को लेकर फैंस जमकर कमेंट कर रहे है.
एक फैन ने लिखा है, 'ये जोड़ी तो बहुत हॉट है.' एक फैन ने लिखा है, 'अब तुम दोनों शादी कर लो.'
