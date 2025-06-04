ब्लैक साड़ी में निम्रत कौर की अदाओं ने उड़ाए होश, तो कैप्शन ने मचाई सनसनी

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jun 04, 2025

निमरत कौर ने इंस्टाग्राम पर ब्लैक नेट की साड़ी में अपना सिजलिंग लुक शेयर कर इंटरनेट पर आग लगा दी है.

तस्वीरों में एक्ट्रेस ने दिलकश पोज देकर फैंस का दिल जीत लिया,हर कोई उनके लुक से इम्प्रेस हो गया.

अपने बोल्ड अवतार के साथ निमरत ने लिखा, 'अगर तुम मुझे पकड़ लो, CAl', जो चर्चा में आ गया है.

साड़ी में उनकी एलिगेंस और स्टाइल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

हाल ही में निमरत वेब सीरीज 'कुल- द लिगेसी ऑफ द रेजिंग' में अहम भूमिका में नजर आई थीं.

2 मई को जियो सिनेमा पर रिलीज हुई इस सीरीज में उनके रोल को काफी सराहा गया.

इस सीरीज में रिद्धि डोगरा, अमोल पाराशर और अर्सलान गोनी जैसे सितारे भी नजर आए थे.

