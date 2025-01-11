अमीषा पटेल को डेट करने पर बिजनेसमैन ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'हम दोनों...'
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 11, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने अपने काम से इंडस्ट्री में अच्छी पहचान बनाई है.
अमीषा पटेल 49 साल की हो गई हैं लेकिन उन्होंने शादी नहीं की है.
अमीषा पटेल को लेकर बीते काफी दिनों से कहा जा रहा है कि वह बिजनेसमैन निर्वाण बिरला को डेट कर रही हैं.
अमीषा पटेल और निर्वाण बिरला की तस्वीर वायरल होने के बाद दोनों के अफेयर की खबरें सामने आई थीं.
अब एक इंटरव्यू के दौरान निर्वाण बिरला ने चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने कहा, 'अमीषा और मैं डेट नहीं कर रहे हैं.'
'वह हमारी फैमिली फ्रेंड हैं और वो मेरे पापा को तब से जान रही है जब से वो स्कूल में थीं.'
'हम दोनों ही दुबई में थे और मैं अपने म्यूजिक एल्बम की शूटिंग कर रहा था, जिसमें वो साथ में हैं. हमने साथ में मिलकर काम किया है.'
निर्वाण बिरला के बारे में बात करें तो वह बिजनेसमैन हैं. उन्होंने 20 साल की उम्र में अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया था. उनक म्यूजिक में भी दिलचस्पी है.
