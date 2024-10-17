पीती हैं 3 लाख की कॉफी, लगाती हैं हीरे की लिपिस्टिक, इतना है नीता अंबानी के दिन का खर्चा
Ankita Kumari
| Oct 17, 2024
मुकेश अंबानी की बीवी नीता अंबानी काफी लग्ज़री लाइफ जीती हैं.
नीता अंबानी अपने दिन की शुरुआत 3 लाख रुपये की कॉफी से करती हैं.
नीता अंबानी जापान के सबसे पुराने क्रॉकरी ब्रांड के ‘नॉरिटेक कप’ में कॉफ़ी पीती हैं, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपये है.
नीता अंबानी के पास 40 लाख रुपये का पर्सनलाइज्ड लिपस्टिक सेट है.
नीता अंबानी के एक हैंडबैग की कीमत 2.6 करोड़ रुपये है.
नीता अंबानी के पास 1 करोड़ रुपये की सोने की पटेक फिलिप नॉटिलस कंपनी की घड़ी है.
नीता अंबानी के पास 90 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत की ऑडी ए9 गिरगिट कार है.
नीता अंबानी के आलीशान प्राइवेट जेट की कीमत 240 करोड़ रुपये है.
