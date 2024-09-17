अपने शौक पूरे करने के लिए करोड़ों खर्च करती हैं नीता अंबानी
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 17, 2024
बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी काफी लग्जरियस लाइफ जीती हैं।
आइए आपको नीता अंबानी की कुछ महंगी चीजों से रूबरू कराते हैं।
नीता अंबानी के पास 1 करोड़ रुपये की सोने की पटेक फिलिप नॉटिलस कंपनी की घड़ी है।
नीता अंबानी के पास 90 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत की ऑडी ए9 गिरगिट कार है।
करोड़ों रुपये के हीरे, पन्ना और अन्य सभी कीमती पत्थर नीता अंबानी के ज्वेलरी की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं।
नीता अंबानी के पास 1.5 करोड़ रुपये की कीमत वाला चाय सेट भी है।
नीता अंबानी के पास 40 लाख रुपये का पर्सनलाइज्ड लिपस्टिक सेट है।
इस लिस्ट में नीता अंबानी की डिजाइनर साड़ियों का कलेक्शन भी शामिल है।
नीता अंबानी के एक हैंडबैग की कीमत 2.6 करोड़ रुपये है।
