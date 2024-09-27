भारत के सबसे महंगे कार की मालकिन हैं नीता अंबानी
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 27, 2024
मुकेश अंबानी की गिनती भारत के सबसे अमीर लोगों में होती है.
Source:
Bollywoodlife.com
मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी भी काफी लग्जरियस लाइफ जीती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
नीता अंबानी के पास एक से बढ़कर एक महंगी चीजे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
नीता अंबानी को कार कलेक्शन का भी बहुत शौक है.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें, नीता अंबानी के पास भारत का सबसे महंगा कार है.
Source:
Bollywoodlife.com
भारत की सबसे महंगी कार का नाम रोल्स-रॉयस फैंटम है.
Source:
Bollywoodlife.com
नीता अंबानी के पास पिंक कलर की रोल्स-रॉयस फैंटम है.
Source:
Bollywoodlife.com
नीता अंबानी की इस कार की कीमत तकरीबन 12 करोड़ रूपये है.
Source:
Bollywoodlife.com
कई बार नीता अंबानी अपने इस कार में नजर आ चुकी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इन 9 फिल्मों के विलेन को अभी भी किया जाता है याद
अगली वेब स्टोरी देखें.