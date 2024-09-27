भारत के सबसे महंगे कार की मालकिन हैं नीता अंबानी

Ankita Kumari Sep 27, 2024

मुकेश अंबानी की गिनती भारत के सबसे अमीर लोगों में होती है.

मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी भी काफी लग्जरियस लाइफ जीती हैं.

नीता अंबानी के पास एक से बढ़कर एक महंगी चीजे हैं.

नीता अंबानी को कार कलेक्शन का भी बहुत शौक है.

बता दें, नीता अंबानी के पास भारत का सबसे महंगा कार है.

भारत की सबसे महंगी कार का नाम रोल्स-रॉयस फैंटम है.

नीता अंबानी के पास पिंक कलर की रोल्स-रॉयस फैंटम है.

नीता अंबानी की इस कार की कीमत तकरीबन 12 करोड़ रूपये है.

कई बार नीता अंबानी अपने इस कार में नजर आ चुकी हैं.

