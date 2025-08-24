बदल गया नितांशी गोयल का लुक, ऑफ शोल्डर ड्रेस में खूब मचा रही हैं तहलका
Sadhna Mishra
| Aug 24, 2025
'लापता लेडीज' एक्ट्रेस नितांशी गोयल अक्सर अपने लुक्स से फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ाती रहती हैं.
इसी बीच एक्ट्रेस ने अपना लेटेस्ट स्टाइलिश फोटोशूट शेयर किया है.
नितांशी गोयल ने अब ब्लैक ऑफ शोल्डर ड्रेस में गॉर्जियस फोटोज शेयर की हैं, जिसमें उनका अंदाज फैंस को खूब पंसद आ रहा है.
अपने इस नए लुक से नितांशी न सिर्फ इंटरनेट का पारा हाई कर रही हैं, बल्कि जमकर लाइमलाइट बटोर रही हैं.
नितांशी ने फिल्म 'लापता लेडीज' से दर्शकों के बीच अलग पहचान बनाई थी.
इस फिल्म में उन्होंने 'फूल कुमारी' का किरदार निभाकर खूब तारीफें बटोरी थीं.
