ना केक, ना पार्टी… आरती सिंह ने अलग अंदाज में मनाया 40वां बर्थडे, पति ने दिया खास सरप्राइज
Sadhna Mishra
| Apr 09, 2025
टीवी एक्ट्रेस आरती सिंह इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनीं हुईं हैं.
एक्ट्रेस ने पिछले साल यानी 25 अप्रैल 2024 को बिजनेसमैन दीपक चौहान से शादी की थी, जिसके बाद से ही वो चर्चा में हैं.
वहीं अब एक्ट्रेस ने शादी के बाद अपना पहला बर्थडे सेलिब्रेट किया है.
आरती सिंह 5 अप्रैल 2025 को 40 साल की हो गई. शादी के बाद यह उनका पहला जन्मदिन था, जिसे उन्होंने बेहद खास अंदाज में मनाया है.
दरअसल, आरती ने अपना जन्मदिन पब या बार में नहीं, बल्कि सत्संग के साथ मनाया.
उन्होंने इसे अपने पति के साथ अब तक का सबसे अच्छा बर्थडे बताया. जिसका उन्होंने एक वीडियो भी शेयर कया है.
arti singh birthday (6)
उन्होंने वीडियो शेयर कर कहा कि '4 महीने पहले उन्होंने पति दीपक से सिद्धार्थ भैया गुरुजी का सत्संग कराने का सपना बताया था.'
'दीपक ने उनके बर्थडे को खास बनाने के लिए सिद्धार्थ भैया को बुलाया. गुरुजी ने अपनी डेट्स मैनेज कर आरती और संगत को आशीर्वाद दिया.'
आरती ने कहा कि 'वो शादी के बाद पहले बर्थडे पर पार्टी नहीं करना चाहती थीं. दीपक का ये सरप्राइज उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट था.'
वीडियो में आरती गुरुजी की आरती उतारती और भक्ति में डूबी नजर आईं. दीपक ने इस खास मौके के लिए ग्रैंड अरेंजमेंट किया था.
फैंस को आरती का ये अनोखा सेलिब्रेशन पसंद आया. यूजर्स ने कहा कि बर्थडे पर वही करना चाहिए, जो दिल को सुकून दे.
