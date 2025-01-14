व्हाइट गाउन पहन पहाड़ों पर Nora fatehi ने बिखेरा हुस्न का जलवा, फैंस को दी गुड न्यूज़
Masummba Chaurasia
| Jan 14, 2025
नोरा फतेही ने जेसन डेरुलो के साथ अपने म्यूजिक वीडियो 'स्नेक' का पोस्टर शेयर किया.
यह म्यूजिक वीडियो 16 जनवरी को रिलीज के लिए तैयार है, इन दोनों की पावरहाउस जोड़ी को देखने के लिए फैंस एक्साइटेड हैं.
नोरा फतेही ने अपने सोशल मीडिया पर 'स्नेक' का पहला लुक शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा 'स्नेक'
पोस्टर और टीजर को देखकर, 'स्नेक' को लेकर कहा जा सकता है, कि ये एक जादुई और रहस्यमय दुनिया में समेटे हुए होगा.
ऑडियंस म्यूजिक वीडियो के पहले लुक से ही बेहद एक्साइटेड लग रही है.
यह नोरा और जेसन के बीच की बेहतरीन केमिस्ट्री को भी दर्शकों के सामने लेकर आएगा.
जो म्यूजिक और डांस के प्रेमियों के लिए एक शानदार गिफ्ट होगा.
वीडियो में जेसन डेरुलो की सिग्नेचर पॉप शैली को नोरा फतेही की बॉलीवुड फ्लेयर के साथ जोड़ा गया है.
