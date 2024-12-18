Shraddha Kapoor ने इन हसीनाओं के हाथ से छीना मौका, इस फिल्म में बनेगीं Hrithik Roshan की हीरोइन

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Dec 18, 2024

इन दिनों बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर लगातार खबरों में छाई हुईं हैं

श्रद्धा कपूर ने इस साल अपनी फिल्म 'स्त्री 2' से बॅाक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था.

वहीं श्रद्धा कपूर ने बॉलीवुड की इन एक्ट्रेसेस को पीछे छोड़कर, एक बड़ी फिल्म को साइन कर लिया है.

ऋतिक रोशन की इस फिल्म में रोल के लिए इंडस्ट्री की कई एक्ट्रेसेस का नाम सामने आया था.

इस फिल्म के लिए सबसे पहले कियारा अडवाणी का नाम सामने आया था.

आलिया भट्ट का नाम भी इस फिल्म के लिए मेकर्स की लिस्ट में बना हुआ था.

मेकर्स ने तारा सुतारिया को भी 'कृष 4' के लिए कॉन्टेक्ट किया था.

कटरीना कैफ और जैकलीन फर्नांडीस भी 'कृष 4' के लिए मेकर्स की लिस्ट में थीं.

प्रियंका चोपड़ा को भी इस फिल्म में लीड रोल के लिए संपर्क किया गया था.

खबरों के मुताबिक, ऋतिक रोशन की फिल्म 'कृष 4' में श्रद्धा कपूर को लीड एक्ट्रेस के तौर पर फाइनल कर लिया गया है.

