अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर नहीं, 90 के दशक की ये एक्ट्रेस चलती थी लग्जरी कार में

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Nov 12, 2024

बॉलीवुड के कई ऐसे स्टार्स हैं जो महंगी कार और लग्जरी सामान के शौकीन हैं.

वहीं ऋषि कपूर ने एक इंटरव्यू में अपनी पुरानी फिल्म 'बॉबी' को लेकर कुछ बातों को बताया था.

जिसमें ऋषि कपूर ने डिंपल कपाड़िया के बारे में एक मजाकिया किस्सा सुनाया था.

दरअसल, जब ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया अपनी फिल्म 'बॉबी' की शूटिंग कर रहे थे तब डिंपल एक लग्जरी कार से सेट पर आया करती थीं.

ऋषि कपूर ने बताया कि उसी समय अमिताभ बच्चन भी हमारे पास के सेट पर फिल्म 'बॉम्बे टू गोवा' की शूटिंग कर रहे थे.

ऋषि कपूर ने बताया कि वो एक दिन अमिताभ बच्चन से मिलने गए तब उन्होंने मुझसे कहा कि 'तुम्हारी हीरोइन एक बड़ी कार में आती है'.

ऋषि कपूर ने कहा उस समय अमिताभ बच्चन फिएट कार में आते थे और मैं भी एक टूटी फूटी फिएट में ही आता था.

ऋषि कपूर ने कहा जब हम डिंपल को तंग करते तो वो हमसे कहती थी, "मैं राज कपूर की हीरोइन हूं, मैं एक स्टार हूं"

डिंपल कपाड़िया ने कहा, "अगर फिल्म हिट हो जाती है, तो मैं एक स्टार हूं और अगर नहीं भी होती है, तो भी मैं एक स्टार हूं. मैं एक बड़ी कार में घूमती हूं"

ऋषि कपूर ने आगे कहा, "अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मुझे लगता है कि वो सही थी, वो एक स्टार है".

