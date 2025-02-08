क्रैश डाइट नहीं... फ्लोरेंस स्किन और टोंड बॉडी के लिए क्या करती हैं Mahira Sharma?
Sadhna Mishra
| Feb 08, 2025
मॉडल और एक्ट्रेस माहिरा शर्मा एक्टिंग के साथ-साथ कर्वी फिगर के लिए भी जानी जाती हैं.
एक्ट्रेस की खूबसूरती का शायद ही कोई तोड़ हो वह अपनी सुंदरता और टोंड बॉडी के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं.
ऐसे में एक्ट्रेस की कई फीमेल फैंस यह जानना चाहती हैं की वह खुद को फिट रखने के लिए क्या करती हैं.
तो चलिए आपको बताते हैं कि माहिरा अपनी फिटनेस बरकरार रखने के लिए क्या करती हैं और क्या खाती हैं.
हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने खुलासा किया था कि उनके परफेक्ट फिगर के पीछे कोई सीक्रेट क्रैश टाइट नहीं है.
एक्ट्रेस ने बताया था कि वह खुद को कई तरह से मेंटेन रखती हैं.
बता दें कि माहिर शर्मा परफेक्ट फिगर के लिए सिर्फ हेल्दी खाना और वर्कआउट का मेल रखती हैं.
बाहर काम करना और हेल्दी खाना खाना ही उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा है.
