DDLJ, 'मोहब्बतें' नहीं बल्कि ये फिल्म है शाहरुख खान की फेवरेट, हुई थी फ्लॉप

Nov 04, 2024

बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान हाल ही में अपना 59th बर्थडे सेलिब्रेट करते दिखे थे.

शाहरुख खान ने बॉलीवुड को कई रोमांटिक फिल्में दी हैं. यही वजह है कि फैंस उन्हें 'किंग ऑफ रोमांस' भी कहते हैं.

वैसे तो शाहरुख खान की हर रोमांटिक फिल्म को ऑडियंस पसंद करती है. मगर फिल्म DDLJ और 'मोहब्बतें' फैंस के बीच बहुत फेमस है.

मगर क्या आपको पता है शाहरुख खान को उनकी ये रोमांटिक फिल्में पसंद नहीं हैं.

दरअसल, शाहरुख खान के दोस्त और फिल्ममेकर निखिल अडवाणी ने एक इंटरव्यू में इसका खुलासा किया है.

निखिल अडवाणी ने शाहरुख खान के साथ फिल्म 'रा: वन' और 'कभी खुशी कभी गम' में काम किया है.

निखिल अडवाणी ने बताया शाहरुख खान को रोमांटिक फिल्मों से नफरत है. उन्होंने कहा 'ही हैट्स लव स्टोरीज'

उन्होंने बताया कि शाहरुख खान फिल्म में अपने किरदार के लिए रोमांस कम और ड्रामा ज्यादा चाहते हैं.

बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा देने वाली फिल्में 'मोहब्बतें', 'कुछ कुछ होता है' DDLJ, 'दिल तो पागल है' शाहरुख खान को पसंद नही हैं.

निखिल अडवाणी ने बताया शाहरुख खान की फेवरेट फिल्म 'दिल से' है.

मगर शाहरुख खान की फिल्म 'दिल से' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी.

फिल्म 'दिल से' विदेशों में काफी पसंद की गई थी. जिससे शाहरुख खान यूरोपीयन एंड अमेरिकन में एक फेमस चेहरा बन गए थे.

