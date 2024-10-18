दीपिका पादुकोण को पछाड़ सबसे अमीर एक्ट्रेस बनी ये बॉलीवुड हसीना
| Oct 18, 2024
दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और प्रियंका चोपड़ा ने अपनी हिट फिल्मों से खूब कमाई की है.
दीपिका पादुकोण के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी और लग्जरी चीजें हैं. वहीं आलिया भट्ट के पास भी बहुत संपति है.
दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट अक्सर अमीर एक्ट्रेस की लिस्ट से शामिल रहती हैं मगर इस बार ये दोनों ही पीछे रह गए हैं.
हुरून इंडिया रिच एक्ट्रेस लिस्ट 2024 के मुताबिक जूही चावला इस बार रेस में सबसे आगे हैं.
जूही चावला की नेटवर्थ 4600 करोड़ रूपये की है, जिसके चलते उन्होंने अपने आस-पास की सभी एक्ट्रेसेस को पीछे छोड़ दिया है.
एक्ट्रेस जूही चावला सिर्फ फिल्मों में ही काम नहीं करती हैं. बल्कि वो शाहरुख खान के साथ रेड चिलीज ग्रुप का भी हिस्सा हैं.
जूही चावला और शाहरुख खान की एक IPL टीम भी है. जिसका नाम कोलकाता नाइट राइडर्स है. उससे भी उन्होंने खूब पैसा कमाया है.
जूही चावला के और भी कई बिजनेस हैं, जहां से वो अच्छी कमाई करती हैं.
जूही चावला ने 2023 में कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'फ्राईडे नाइट प्लान' में काम किया था. उसके बाद उन्होंने अभी कोई और प्रोजेक्ट साइन नहीं किया है.
जूही चावला के बाद दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में ऐश्वर्या राय बच्चन शामिल हैं, उनकी नेटवर्थ 850 करोड़ रूपये के आस-पास है.
