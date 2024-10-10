ना हार्दिक पंड्या, ना शुभमन गिल, इस क्रिकेटर की फैन हैं अनन्या पांडे
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 10, 2024
एक्ट्रेस अनन्या पांडे बीते दिनों हार्दिक पांड्या संग अपने अफेयर के रूमर्स को लेकर काफी सुर्खियों में थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
केवल इतना ही नहीं एक एड के बाद अनन्या का नाम शुभमन गिल के साथ भी जुड़ा था.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन आपको पता है कि अनन्या पांडे के फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन हैं?
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि ना तो हार्दिक और ना ही शुभमन अनन्या के फेवरेट क्रिकेटर हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बल्कि विराट कोहली अनन्या पांडे के फेवरेट क्रिकेटर हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस बात का खुलासा खुद अनन्या ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि हाल ही में अनन्या 'सीटीआरएल' फिल्म में नजर आई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ये फिल्म लोगों को काफी पसंद आई.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फिल्म में आएआई का खौफनाक चेहरा दिखाया गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: जियो सिनेमा पर फ्री में देखें ये 9 थ्रिलर फिल्में
अगली वेब स्टोरी देखें.