आखिर क्यों भाई दूज पर 'जिगरा' नहीं बल्कि 'भूल भुलैया 3' लोगों की वॉच लिस्ट में है शामिल
आलिया भट्ट की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'जिगरा' में भाई- बहन के रिश्ते को दिखाया गया था.
इस फिल्म में आलिया भट्ट अपने भाई को गुंडों से बचाती दिख रही थीं.
मगर भाई-दूज पर आलिया भट्ट की फिल्म 'जिगरा' नहीं बल्कि कार्तिक आर्यन की फिल्म 'भूल भुलैया 3' फैंस की फेवरेट बन गई है.
दरअसल, फिल्म 'भूल भुलैया 3' की कहानी में इस बार भाई- बहन के प्यार और बदले की कहानी को दिखाया गया है.
ऑडियंस के लिए एक नया ट्विस्ट है. फिल्म में मंजूलिका के भाई का किरदार भी बताया गया है.
मंजूलिका उर्फ विद्या बालन फिर से इस फिल्म का हिस्सा हैं. मगर इस बार माधुरी दीक्षित भी मंजूलिका के रूप में दिखेंगीं.
फिल्म 'भूल भुलैया 3' में विद्या बालन और माधुरी दीक्षित के किरदार अपने रोमांटिक रिश्ते की वजह से गायब हो जाते हैं.
फिल्म में अब इस बात का सस्पेंस ज्यादा नहीं है कि मंजूलिका कौन है? क्योंकि वो यहां भूत नहीं है.
बल्कि मंजूलिका का छोटा भाई देवेंद्र नाथ सिंह फिल्म में भूत है. उसको अपनी बहनों की वजह से जिंदा जला दिया गया था.
इसलिए मंजूलिका का भाई फिल्म में अपनी बहनों से बदला लेते हुए नजर आएगा.
