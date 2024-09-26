रणवीर अल्लाहबादिया ही नहीं, ये सेलेब्स भी हो चुके हैं हैकिंग के शिकार
Ankita Kumari
| Sep 26, 2024
फेमस यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया साइबर हैकिंग का शिकार हो गए हैं।
हैकर्स ने अमिताभ बच्चन का ट्विटर हैंडल हैक कर लिया था।
2022 में नोरा फतेही का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ था।
अनुपम खेर भी हैकिंग का शिकार हो चुके हैं।
इस लिस्ट में एक्टर शाहिद कपूर का नाम भी शमिल है।
करण जौहर का ट्विटर अकाउंट भी हैक हो चुका है।
एक्टर ऋतिक रोशन का फेसबुक अकाउंट हैक हुआ था।
उर्वशी रौतेला भी हैकिंग का शिकार हो चुकी हैं।
इस लिस्ट में एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह का नाम भी शुमार है।
