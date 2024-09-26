रणवीर अल्लाहबादिया ही नहीं, ये सेलेब्स भी हो चुके हैं हैकिंग के शिकार

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 26, 2024

फेमस यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया साइबर हैकिंग का शिकार हो गए हैं।

Source: Bollywoodlife.com

हैकर्स ने अमिताभ बच्चन का ट्विटर हैंडल हैक कर लिया था।

Source: Bollywoodlife.com

2022 में नोरा फतेही का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ था।

Source: Bollywoodlife.com

अनुपम खेर भी हैकिंग का शिकार हो चुके हैं।

Source: Bollywoodlife.com

इस लिस्ट में एक्टर शाहिद कपूर का नाम भी शमिल है।

Source: Bollywoodlife.com

करण जौहर का ट्विटर अकाउंट भी हैक हो चुका है।

Source: Bollywoodlife.com

एक्टर ऋतिक रोशन का फेसबुक अकाउंट हैक हुआ था।

Source: Bollywoodlife.com

उर्वशी रौतेला भी हैकिंग का शिकार हो चुकी हैं।

Source: Bollywoodlife.com

इस लिस्ट में एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह का नाम भी शुमार है।

Source: Bollywoodlife.com

