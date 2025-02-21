विक्की कौशल ही नहीं अक्षय कुमार समेत ये सितारे बड़े पर्दे पर मुगलों को चटा चुके हैं धूल
Sadhna Mishra
| Feb 21, 2025
विक्की कौशल इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'छावा' को लेकर खासा सुर्खियों में हैं.
इस फिल्म में विक्की ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे का किरदार निभाया है, जिसने मुगलों को चारो खाने चित कर दिया था.
ऐसे में आज हम आपको बॉलीवुड के कुछ ऐसे ही सितारो से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिन्होंने बड़े पर्दे पर मुगलों को धूल चटाई है.
इस लिस्ट में विक्की कौशल के अलावा अक्षय कुमार और रणवीर सिंह समेत कई नाम शामिल हैं.
बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार ने 'वेदत मराठे वीर दौडले सात' में छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार निभाया है.
फिल्म'बाजीराव मस्तानी' में मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव बनकर रणवीर सिंह ने मुगलों को उनकी नानी याद दिलाई थी.
संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' में शाहिद कपूर ने महारावल रतन सिंह बन खिलजी को चारो खाने चित किया था.
फिल्म 'तानाजी' में अजय देवगन ने शिवाजी के सूबेदार तानाजी मालुसरे के रोल में मुगलो को हार का आइना दिखाया था.
इस लिस्ट में अर्जुन कपूर का नाम भी शामिल है, जिन्होंने फिल्म पानीपत में पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा का किरदार निभाया था.
