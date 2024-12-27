Rajnikanth और Thalapthy Vijay को पीछे छोड़ तमिल के इस एक्टर ने अपने नाम की करोड़ों की संपत्ति, जानिए कौन हैं वो
साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार रजनीकांत ने दुनियाभर में खूब नाम कमाया है.
वहीं थलापति विजय ने भी साउथ में एक अच्छी खासी फैन बेस खड़ी कर ली है.
लेकिन साउथ के इस एक एक्टर ने नाम कमाने के साथ-साथ अपने नाम करोड़ों की संपत्ति भी कर ली है.
हम आज तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार कमल हासन की बात कर रहे हैं.
टाइम्स इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कमल हासन तमिल इंडस्ट्री के रिचेस्ट मैन बन चुके हैं.
कमल हासन ने कई भाषाओं में फिल्में की है. उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहती हैं.
कमल हासन ने अपने करियर की शुरुआत तमिल फिल्म 'कलाथुर कन्नम्मा' में एक चाइल्ड एक्टर के तौर पर की थी.
कमल हासन अपनी 450 करोड़ नेटवर्थ के साथ तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर बन गए हैं.
इस रिपोर्ट के अनुसार, इस लिस्ट में थलापति विजय दूसरे नंबर पर हैं. उनकी नेटवर्थ 445 करोड़ है.
वहीं इस लिस्ट में सुपरस्टार रजनीकांत तीसरे नंबर पर हैं, उनकी कुल संपत्ति 430 करोड़ है.
