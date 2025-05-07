नुपुर सेनन ने पाक को दिखाया आईना, 'ऑपरेशन सिंदूर' की कामयाबी पर बोलीं- 'हमें छेड़ोंगे तो...'
Sadhna Mishra
| May 07, 2025
'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद जहां पूरा देश गर्व से फूला नहीं समा रहा, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है.
पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेकर भारत ने साफ कर दिया कि अब हर गोली का जवाब सीधा हमला होगा.
भारत की जवाबी कार्रवाही के बाद पाकिस्तानियों में इसकी बौखलाहट साफ दिख रही हैं, वहीं भारत में जश्न का माहौल है.
बॉलीवुड सेलेब्स इस पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं. वहीं अब कृति सेनन की बहन और एक्ट्रेस नूपुर सेनन का भी रिएक्शन सामने आया है.
नुपुर ने 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता पर अपनी इंस्टा स्टोरी पर न सिर्फ खुशी जताई है, बल्कि पाकिस्तान को ललकारा भी है.
नूपुर सेनन ने लिखा, 'हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, भारत माता की जय'- यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है.
बता दें कि, बॉलीवुड सितारों ने एक सुर में सेना की बहादुरी को सलाम किया और देश के साहसी कदम को सही ठहराया.
'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर सोशल मीडिया पर जयकारे गूंज रहे हैं और हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा है.
