नुसरत भरूचा ने फिर लगाया ग्लैमर का तड़का

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 03, 2024

28 सितंबर को अबु धाबी में आईफा अवॉर्ड सेरेमनी ऑर्गनइज किया गया था.

Source: Bollywoodlife.com

इस अवॉर्ड सेरेमनी में फिल्मी दुनिया की दिग्गज हस्तियों ने शिरकत की.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने स्टनिंग लुक से सबका ध्यान खींचा.

Source: Bollywoodlife.com

नुसरत भरूचा ने इंस्टाग्राम पर अपने स्टनिंग लुक की तस्वीरें शेयर की हैं.

Source: Bollywoodlife.com

नुसरत ने क्रीम कलर के हैवी वर्क वाले बॉडीकॉन ड्रेस पहना हुआ है.

Source: Bollywoodlife.com

अपने ऑउटफिट के साथ नुसरत ने व्हाइट रफल लॉन्ग श्रग कैरी किया है.

Source: Bollywoodlife.com

इन तस्वीरों में नुसरत भरूचा के एक्सप्रेशन बेहद कातिलाना हैं.

Source: Bollywoodlife.com

कैमरे के सामने नुसरत भरूचा एक से एक पोज दे रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस लुक को नुसरत ने न्यूड मेकअप, हाई बन और चेहरे पर फ्लीक्स के साथ कंप्लीट किया है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: अंडररेटेड होकर भी 1 नंबर हैं बॉलीवुड के ये 9 थ्रिलर फिल्में

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.