नुसरत भरूचा ने फिर लगाया ग्लैमर का तड़का
Ankita Kumari
| Oct 03, 2024
28 सितंबर को अबु धाबी में आईफा अवॉर्ड सेरेमनी ऑर्गनइज किया गया था.
इस अवॉर्ड सेरेमनी में फिल्मी दुनिया की दिग्गज हस्तियों ने शिरकत की.
वहीं एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने स्टनिंग लुक से सबका ध्यान खींचा.
नुसरत भरूचा ने इंस्टाग्राम पर अपने स्टनिंग लुक की तस्वीरें शेयर की हैं.
नुसरत ने क्रीम कलर के हैवी वर्क वाले बॉडीकॉन ड्रेस पहना हुआ है.
अपने ऑउटफिट के साथ नुसरत ने व्हाइट रफल लॉन्ग श्रग कैरी किया है.
इन तस्वीरों में नुसरत भरूचा के एक्सप्रेशन बेहद कातिलाना हैं.
कैमरे के सामने नुसरत भरूचा एक से एक पोज दे रही हैं.
इस लुक को नुसरत ने न्यूड मेकअप, हाई बन और चेहरे पर फ्लीक्स के साथ कंप्लीट किया है.
