भीगते हुए नुसरत भरूचा का बोल्ड अंदाज, फिगर देख फिदा हुए फैंस
Shashikant Mishra
| Jun 03, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींचा है.
नुसरत भरूचा ने ब्राउन कलर की साइड कट ड्रेस पहन भीगते हुए सिजलिंग पोज दिए हैं.
नुसरत भरूचा ने एक बार फिर रिवीलिंग ड्रेस पहनकर जमकर अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट किया है.
नुसरत भरूचा की अपनी एक-एक तस्वीर में बोल्डनेस की हदें पार करते नजर आ रही हैं.
नुसरत भरूचा का बोल्ड अंदाज उनके फैंस को पसंद आ रहा है और कमेंट कर रहे हैं.
नुसरत भरूचा के लिए ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने इस तरह से ग्लैमरस अदाएं दिखाई हैं.
नुसरत भरूचा के बोल्ड फोटोशूट की तस्वीरें आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं.
