भीगते हुए नुसरत भरूचा का बोल्ड अंदाज, फिगर देख फिदा हुए फैंस

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jun 03, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींचा है.

Source: Bollywoodlife.com

नुसरत भरूचा ने ब्राउन कलर की साइड कट ड्रेस पहन भीगते हुए सिजलिंग पोज दिए हैं.

Source: Bollywoodlife.com

नुसरत भरूचा ने एक बार फिर रिवीलिंग ड्रेस पहनकर जमकर अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट किया है.

Source: Bollywoodlife.com

नुसरत भरूचा की अपनी एक-एक तस्वीर में बोल्डनेस की हदें पार करते नजर आ रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

नुसरत भरूचा का बोल्ड अंदाज उनके फैंस को पसंद आ रहा है और कमेंट कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

नुसरत भरूचा के लिए ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने इस तरह से ग्लैमरस अदाएं दिखाई हैं.

Source: Bollywoodlife.com

नुसरत भरूचा के बोल्ड फोटोशूट की तस्वीरें आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Shehnaaz Gill ने बारिश में दिखाया दिलकश अंदाज, भीगे बालों में...

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.