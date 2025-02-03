ये इंडियन एक्ट्रेस बनी थी पहली मिस इंडिया, जिसके संग शादी करने चाहते थे...

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 02, 2025

सिनेमा की दुनिया में 50-60 के दशक में राज करने वाली एक्ट्रेस नूतन ने अपनी खूबसूरती से लोगों के दिलों पर राज किया था.

नूतन पहली भारतीय एक्ट्रेस थीं, जिन्होंने मिस इंडिया का खिताब जीता था.

नूतन की खूबसूरती पर ना सिर्फ फैंस फिदा थे बल्कि शम्मी कपूर और राजेंद्र कुमार जैसे सितारे भी दीवाने थे.

नूतन से शादी करने के लिए राजेंद्र कुमार ने उनके घर रिश्ता भेजा था लेकिन बात नहीं बनी थी.

नूतन और शम्मी कपूर एक-दूसरे को बचपन से जानते थे. कहा जाता है कि दोनों ने एक-दूसरे को डेट किया था और शादी करना चाहते थे.

नूतन की मां को ये रिश्ता पसंद था. लेकिन उनके परिवार के करीबी एक्टर मोतीलाल को रिश्ता नहीं पसंद था. वो नहीं चाहते थे नूतन कपूर फैमिली की बहू बनें.

नूतन ने साल 1959 में लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी कर ली थी.

