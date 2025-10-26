बॉलीवुड के लिए अक्टूबर बना 'मनहूस महीना', इन 7 सितारों ने कहा दुनिया को अलविदा
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 25, 2025
अक्टूबर 2025 का महीना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को झकझोर रख दिया. इस महीने कई बड़े सितारे हमसे दूर चले गए.
दिग्गज एक्टर सतीश शाह का निधन 74 साल की उम्र में हो गया. उन्होंने 26 अक्टूबर 2025 को दुनिया को अलविदा कह दिया.
विज्ञापन जगत के दिग्गज और एड गुरु पद्मश्री पीयूष पांडे का 24 अक्टूबर को निधन हो गया.
वहीं 22 अक्टूबर 2025 को सिंगर और एक्टर ऋषभ टंडन ने हार्ट अटैक के चलते दुनिया को अलविदा कह दिया.
इसके पहले दिवाली के दिन 20 अक्टूबर 2025 को दिग्गज कॉमेडियन असरानी का निधन हो गया था.
असरानी के पहले पंकज धीर का 15 अक्टूबर 2025 को कैंसर से निधन हुआ था.
एक्टर और बॉडीबिल्डर वरिंदर सिंह ने 9 अक्टूबर 2025 को दुनिया को अलविदा कह दिया था.
